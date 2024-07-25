RAMS Başakşehir 6-1 La Fiorita (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında La Fiorita'yı konuk etti.
Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 6-1 yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Berkay Özcan, 13. dakikada Davidson, 29 ile 49. dakikalarda Figueiredo, 42. dakikada Kemen ve 71. dakikada Piatek kaydetti. La Fiorita'nın tek golüyse 58. dakikada Greco'dan geldi.
RAMS Başakşehir ile La Fiorita arasındaki rövanş karşılaşması, 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te San Marino'da oynanacak.
MAÇIN GOLLERİ
⚽GOOOLLL! Berkay Özcan'ın golüyle La Fiorita karşısında öne geçtik! pic.twitter.com/bZG9r3ALic— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
⚽️GOOOLLL! Davidson'un golüyle farkı ikiye çıkarttık! Muhammed Şengezer'den harika asist! pic.twitter.com/bv7mpyu3zQ— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
⚽GOOOLLL! La Fiorita'nın savunmadaki hatasını Figueiredo affetmedi! Temsilcimiz farkı açıyor! pic.twitter.com/7toPuBdnx4— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
⚽️GOOOLLL! Olivier Kemen! Goller yağmur gibi geliyor!! pic.twitter.com/bViT06fISE— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
⚽GOOOLLL! Figueiredo! İkinci yarıya da golle başladık farkı 5'e çıkarttık! pic.twitter.com/gupWUIDTNY— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
La Fiorita, Greco'yla golü buldu. pic.twitter.com/bQlz9pwoQW— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
⚽️GOOOLLL! Servis Serdar Gürler'den gol Piatek'ten! pic.twitter.com/zb1ab9MIfw— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024