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RAMS Başakşehir 6-1 La Fiorita (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup ederek tur kapısını sonuna kadar araladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 20:39 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 22:35
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RAMS Başakşehir 6-1 La Fiorita (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında La Fiorita'yı konuk etti.

Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 6-1 yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Berkay Özcan, 13. dakikada Davidson, 29 ile 49. dakikalarda Figueiredo, 42. dakikada Kemen ve 71. dakikada Piatek kaydetti. La Fiorita'nın tek golüyse 58. dakikada Greco'dan geldi.

RAMS Başakşehir ile La Fiorita arasındaki rövanş karşılaşması, 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te San Marino'da oynanacak.

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