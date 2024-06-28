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Başakşehir Josef de Souza ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 18:50
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Başakşehir Josef de Souza ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekibi Başakşehir FK, 35 yaşındaki Brezilyalı orta saha Josef de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Başakşehir FK, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Josef de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Josef'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAŞAKŞEHİR FORMASINI 13 MAÇTA GİYDİ

35 yaşındaki Brezilyalı orta saha Josef de Souza, Başakşehir FK formasını 13 maçta giydi. Bu karşılaşmaların 7 tanesine ilk 11'de başlayan Josef, 1 asist katkısı sağladı.

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