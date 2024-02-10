Süper Lig'de 2023-2024 ara transfer borsası

Y. ADANA DEMİRPSOR:
GELENLER: Rodriguez (OS-Hapoel Tel Aviv), Mendoza (SAK-Santos), Fougeu (S-Lyon B), Aymbetov (S-Astana), Muanza (OS-Benfica B), Alioui (SOK-Le Havre), Mohammadi (SOB-AEK), Nourani (SOKTataouine), Manev (STO-Osijek.
GİDENLER: Niang (S-Empoli), Akintola (SAK-Rizespor), Belhanda (ON-Al-Shamal), Rodrigues (SOB-Al-Qadsiah), Svensson (SAB-Beşiktaş), Stambouli (ÖL-Reims), Ndiaye (OS-Pendikspor), Ertaç Özbir (K-Ankaragücü), Jaganjac (S-Istra 1961), Zeneli (SOK-Kulüpsüz).
BAŞAKŞEHİR
GELENLER: Josef (ÖL-Beijing Guoan), Kemen (OS-Kayserispor), Davidson (SOKWuhan)
GİDENLER: Karzev (ÖL-Maccabi Tel Aviv-Kiralık), Cemali Sertel (SOBHatayspor- Kiralık), Toure (SOK-Kulüpsüz), Edgar Ie (STO-Kulüpsüz), Dennis (SOKNottingham Forest )
KARAGÜMRÜK:
GELENLER: Sirigu (K-Nice), Kourbelis (ÖL-Trabzonspor-Kiralık), Teklic (SAKTrabzonspor- Kiralık), Bertolacci (OSCremonese- Kiralık), Koray Günter (STO-Hellas Verona-Kiralık), Emre Mor (SAK-Fenerbahçe-Kiralık)
GİDENLER: Dresevic (STO-Machida Zelvia), Sturaro (OS-Catania), Dituro (K-Elche), Samed Onur (SAK-Sakaryaspor), Serdar Dursun (S-Fenerbahçe-Kiralık), Darri SOK-Kulüpsüz), Shukurov (OS-Kayserispor), Kerem Atakan Kesgin (OS-Beşiktaş-Kiralıktan geri döndü.
KONYASPOR:
GELENLER: Ndao (SAK-İstanbulspor), Slowik (K-Tokyo), Sambou (S-Wydad Casablanca), Boateng (ÖL-Elfsborg), Damjanovic (STO-Vozdovac), Niangbo (ON-Gent), Ethemi (SOK-İstanbulspor- Kiralık), Hadebe (STO-Houston)
GİDENLER: Calvo (STO-Juarez), Bernardoni (K-Yverdon), Oliveira (S-V.Guimaraes), Emrehan Gedikli (S-İstanbulspor-Kiralık), Muric (SAK-Kulüpsüz)
KAYSERİSPOR:
GELENLER: Nazon (S-CSKA Sofya), Shukurov (OS-K.Gümrük), Bourabia (ÖLFrosinone
GİDENLER: Thiam (SOK-Pendikspor), Kemen (OS-Başakşehir)
KASIMPAŞA:
GELENLER: Oğulcan Çağlayan (SOKGaziantep FK), Rochinha (SOK-Sporting), Thomas (OS-B.Jerusalem-Kiralık), Porozo (STO-Troyes-Kiralık), Emre Gedik (SOBGöztepe- Kiralık)
GİDENLER: Gomis (ON-Salernitana-Kiralık), Duhan Aksu (SOB-Kulüpsüz
ANKARAGÜCÜ:
GELENLER: Kazımcan Karataş (SOBGalatasaray- Kiralık), Saponara (ON-Hellas Verona), Ertaç Özbir (K-Adana Demirspor), Flips (SOK-Anderlecht-Kiralık), Bassogog (SAK-Shenhua)
GİDENLER: Diack (ÖL-Nantes), Djokanovic (ÖL-Manisa FK-Kiralık), Kwateng (SAB-Kulüpsüz), Gikiewicz (K-Kulüpsüz)
İSTANBULSPOR:
GELENLER: Emrehan Gedikli (S-Konya)
GİDENLER: Ndao (SAK-Konyaspor), Jensen (K-Lyngby), Ethemi (SOKKonyaspor- Kiralık), Muammer Sarıkaya (OS-Rizespor-Kiralık), Imbula (ÖLKulüpsüz)
ANTALYASPOR:
GELENLER: YOK.
GİDENLER: Sinan Gümüş (SAKEyüpspor), Erkan Eyibil (ON-Keçiörengücü- Kiralık), Mustafa Erdilman (OS-Bodrum FK), Ege Bilsel (SOK-Bodrum FK), Holtmann (SOK-Bochum-Kiralıktan geri döndü)
SİVASSPOR:
GELENLER: Turgunboev (SOKPakhtakor), Nikolic (K-Ujpest) İbrahim Akdağ (OS-Pendikspor), Caktas (ONOsijek), Kerem Atakan Kesgin (OSBeşiktaş- Kiralık), Bartuğ Elmaz (ÖLFenerbahçe- Kiralık), Menig (SOK-Partizan)
GİDENLER: Yunus Emre Konak (ÖLBrentford), Keita (ÖL-CFR Cluj), Abdulkadir Parmak (OS-Hatayspor) Saiz (ONEyüpspor), Muammer Yıldırım (K-Kulüpsüz), Rodrigues (SOK-Dinamo Kiev)
ALANYASPOR
GELENLER: Ui-jo Hwang (S-Nottingham Forest-Kiralık)
GİDENLER: Cordova (S-Sochi)
GAZİANTEP FK
GELENLER: Acosta (OS-Portland Timbers), Halil Bağcı (K-HJK Helsinki), Monteiro (OS-San Jose), Sorescu (SAKRakow- Kiralık), Badji (S-Bordeaux-Kiralık)
GİDENLER: Erten Ersu (K-Gostivar), Khacef (SOB-Belouizdad), Oğulcan Çağlayan (SOK-Kasımpaşa), Ajeti (S-Basel), Onurhan Babuscu (ON-Hartberg-Kiralık), Stankovski (ON-Tuzlaspor-Kiralık), Riascos (S-Metalist Kharkiv-Kiralıktan geri döndü
HATAYSPOR:
GELENLER: Doğukan Sinik (SOKHull City-Kiralık), Abdulkadir Parmak (OSSivasspor), Cemali Sertel (SOB-Başakşehir- Kiralık)
GİDENLER: Selimcan Temel (ÖLKırşehir- Kiralık), Burak Bekaroğlu (STOIğdır FK), Ze (SOK-Metz-Kiralık
SAMSUNSPOR:
GELENLER: Raman (S-Anderlecht), Muammer Yıldırım (K-Sivasspor
GİDENLER: Tirpan (SAB-Lierse), Sarp Ekinci (S-Ankara Demirspor-Kiralık), Berk Taşkın (STO-Fethiyespor), Nanu (SABEstrela Amadora-Kiralık)
ÇAYKUR RİZE:
GELENLER: Akintola (SAK-Adana Demirspor), Ozan Koç (ÖL-Bursaspor), Canberk Yurdakul (K-Bursaspor), Muammer Sarıkaya (OS-İstanbulspor- Kiralık)
GİDENLER: Alberk Koç (SOB-Manisa FK-Bedelsiz), Mary (S-Manisa FK), Sinan Osmanoğlu (STO-Manisa FK), Phiri (OSGuingamp), Ozan Koç (ÖL-Zonguldak Kömürspor-Kiralık), Zafer Görgen (K-Bandırmaspor-Kiralık), Pinchi (ONFerrol- Kiralık
PENDİKSPOR:
GELENLER: Thiam (SOK-Kayserispor), Ndiaye (OS-Adana Demirspor), Umut Nayir (S-Fenerbahçe-Kiralık)
GİDENLER: Vukovic (ÖL-Kocaelispor), Thuram (S-Eyüpspor), İbrahim Akdağ (OSSivasspor), Görkem Bitin (S-Keçiörengücü- Kiralık), Romero (ON-Kulüpsüz)