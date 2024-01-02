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Josef Başakşehir'de
Bir dönem bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza'nın yeni durağı Başakşehir oldu. Uzun süredir turuncu-lacivertli kulüple görüşme halinde olan Brezilyalı oyuncu, dün resmi sözleşmeyyi imzaladı. Son olarak Çin temsilcisi Beijing Guoan'da görev yapan 34 yaşındaki orta saha 1,5 yıl boyunca Başakşehir forması giyecek. Josef de Souza, 2015- 2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023'te ise Beşiktaş'ta oynamıştı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Josef De Souza, Türkiye'de tüm kulvarlarda forma giydiği 193 karşılaşmada 22 gole imza attı.
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