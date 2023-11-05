Haberler Başakşehir Çağdaş Atan'dan dikkat çeken Beşiktaş açıklaması!

Çağdaş Atan'dan dikkat çeken Beşiktaş açıklaması!

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-3 beraberlikle tamamladıkları MKE Ankaragücü maçı ile ilgili, "Biz en sonunda saha içinde vermesi gereken reaksiyonu verdik. Üzerine temel inşa edip bir an önce durumdan kurtulup ilk 10’a yaklaşmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 19:18
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Çağdaş Atan'dan dikkat çeken Beşiktaş açıklaması!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadelede geri düştükleri anda iyi reaksiyon verdiklerini aktaran Atan, "Bence futbol adına harika bir pazar akşamüstü oldu. İlk yarısı özellikle müthiş maç oldu. İki takımı da geri dönüşlerden dolayı tebrik ediyorum. Uzun zaman sonra ilk defa neler yapabileceğimizi gösterdik. İlk yarı bire bir baskı istedik. Oyuncular çok istekliydi. Ankaragücü de çok cesaretli oynamaya çalıştı. Biz nispeten güzel goller atıp şanssız kötü goller yedik. İki şuttan seken bir tanede etkisiz vuruşla gol yedik. Biz en sonunda saha içinde vermesi gereken reaksiyonu verdik. Üzerine temel inşa edip bir an önce durumdan kurtulup ilk 10'a yaklaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"PİATEK ATTIKÇA GELİŞECEK"

Mücadelede 2 gol kaydeden Polonyalı forvet Piatek'in gol attıkça gelişeceğini söyleyen Çağdaş Atan, "Piatek iyi durumdaydı. Hazırlık maçında serçe parmağında kırık oluştu. 2-3 hafta kullanamadık, ümidimizi kesmedik. İyi niyetle çalışan bir oyuncu. Attıkça gelişecek diye düşünüyorum. Onu kazanmamız kulüp olarak bizim için kazanç. Bu golleri inşallah fazlasıyla atacaktır" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA ALINACAK PUAN VEYA PUANLAR MİLİ ARAYA OLUMLU YANSIYACAKTIR"

12. haftada deplasmanda oynayacakları Beşiktaş mücadelesi hakkında da konuşan Atan, "Zor fikstür içindeydik. Buraya kadar 7 maçın 5'ini deplasmanda oynadık. İçerdeki maçlara bakınca Galatasaray maçının ilk yarısı birebir cevap verdik. Gaziantep maçı, bu maç içerde güçlü olacağımızı gösterdi. Bir içeride bir dışarıda oynayacağız. Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. 2-3 galibiyet üst üste alıp tırmanmak istiyoruz. Beşiktaş deplasmanında alınacak puan veya puanlar milli araya olumlu olarak yansıyacaktır" açıklamasında bulundu.

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