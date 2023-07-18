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Başakşehir Krzysztof Piatek'i transfer etti

Başakşehir, Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 19:18
Başakşehir Krzysztof Piatek'i transfer etti

Süper Lig ekibi Başakşehir, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, bonservisi Hertha Berlin'de olan 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

PIATEK'TEN 4 GOL, 5 ASİST

Geride bıraktığımız sezon İtaltyan ekibi Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek, 33 maçta forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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