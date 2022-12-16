Haberler Başakşehir Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım'ı kadro dışı bıraktı! Adana Demirspor devrede

Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım'ı kadro dışı bıraktı! Adana Demirspor devrede

Süper Lig'e Dünya Kupası arası verilmeden önce Galatasaray ile karşılaşan Başakşehir sahadan 7-0 mağlup ayrılırken fatura Hasan Ali Kaldırım'a çıktı. 33 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılarak Antalya kampına götürülmedi. Hasan Ali'den kendisine kulüp bulması istendi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 08:46
Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım'ı kadro dışı bıraktı! Adana Demirspor devrede

2022 Dünya Kupası arası öncesi ligin son haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Başakşehir, tarihi bir yenilgi almıştı. Aslan'a 7-0 kaybederek hezimet yaşayan İstanbul ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, "Zor bir maç filan olmadı, kolay oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini göstermiş oldu" sözleriyle olay yaratmıştı.

Bu yenilginin faturasının Hasan Ali Kaldırım'a kesildiği ortaya çıktı. 33 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılarak Antalya kampına götürülmedi. Hasan Ali'den kendisine kulüp bulması istendi.

ADANA DEMİRSPOR DEVREYE GİRDİ

Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren deneyimli futbolcuya ilgi gösteren ilk kulüp Adana Demir oldu. Mavi-lacivertliler, sol bekte Kevin Rodrigues ile rekabete girecek bir oyuncu arayışında...

Akdeniz temsilcisinin, hem Baaşakşehir hem de Hasan Ali Kaldırım ile temasa geçerek futbolcunun şartlarını soracağı öğrenildi. Hasan Ali, 3. sezonunu geçirdiği Başakşehir'de 63 maça çıktı, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Milliyet'in haberine göre öte yandan teknik heyet kararıyla deneyimli stoper Alexandru Epureanu'nun da kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

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