Şehir son 16'da

Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı temsilcimiz Başakşehir, A Grubu'nda liderlik için çıktığı maçta İskoç ekibi Hearts karşısında zorlanmadan kazandı: 3-1. Turuncu-lacivertliler, henüz 4'te son haftaların başarılı ismi Ndayishimiye'nin kornerden gelen kafa golüyle öne geçti. 33'te bu sefer Serdar, Gordon'un hatasını affetmedi ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.





FİORENTİNA'YI GEÇTİ

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Başakşehir, 64'te skoru 3-0 yaptı. Oyuna bir dakika önce giren Berkay, Ömer Ali'nin ceza sahasına pasında şık bir golle ağları havalandırdı: 3-0. Hearts'ta 90'da Atkinson'un golü sadece tabelayı değiştirdi: 3-1. Diğer maçta ise İtalyan ekibi Fiorentina da Letonya'dan Rigas'ı 3-0 yenmesine rağmen ikili averajda üstün olan temsilcimiz, grup lideri olarak son 16 turuna kalmayı başardı.



SON 16 KURASI 24 ŞUBAT'TA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Başakşehir'in kura tarihi de belli oldu. Turuncu-lacivertlilerin kura çekimi, 24 Şubat 2023'te gerçekleştirilecek. Konferans Ligi'nde son 16 ilk maçları 9 Mart 2023, ikinci maçlar ise 16 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.



BURUNDİLİ NDAYİSHİMİYE GOLLERİ BİR BİR SIRALIYOR

Başakşehir'in 24 yaşındaki Burundili futbolcusu Ndayishimiye, Hearts maçına damga vurdu. Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken genç savunmacı, maçta gol perdesini açan isim oldu. Geçen hafta Giresun ağlarını sarsan Ndayishimiye, toplam 5 gole ulaştı ve 1 de asist yaptı.