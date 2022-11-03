Haberler Başakşehir BAŞAKŞEHİR HEARTS CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir - Hearts maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR HEARTS CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir - Hearts maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, Hearts'ı konuk edecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Müsabakada Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir - Hearts maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 15:32 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 15:40
BAŞAKŞEHİR HEARTS CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir - Hearts maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

Başakşehir - Hearts maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA KONFERANS LİGİ CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Başakşehir, Hearts'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Hearts maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 18:30'da TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 48. MAÇ

Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 47 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 62 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 69 gol gördü.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 12. SINAV

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon tek yenilgisini İtalya'da oynadığı Fiorentina karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 23 defa gol sevinci yaşarken, ağlarında 6 gole engel olmadı.

GOGA KIKACHEISHVILI DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir-Hearts karşılaşmasını Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını Davit Gabisonia ve David Chigogidzeü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı kaslı vücudu ile şov yaptı! 40 yaşındaki Paşhan Yılmazel'in son hali 'Yok artık' dedirtti!
SON DAKİKA: Oyuncu Rıza Akın'a veda... Japon eşi Miho Shimotashiro gözyaşlarına boğuldu: "Bundan sonra asla..."
Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Jesus'un 11'i
Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belözoğlu: İyi oyunla kazanmak istiyoruz
Menajerinden flaş transfer açıklaması! "F.Bahçe..."
Canlı döviz ve altın kuru takibi (3 Kasım)
KPSS 55, 65, 75 puanla memur ataması
Ekim enflasyonuna göre emekli zammı hesaplaması
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Monaco - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 15:07
Olympiakos - Nantes maçı saat kaçta? Olympiakos - Nantes maçı saat kaçta? 14:59
Feyenoord - Lazio maçı saat kaçta? Feyenoord - Lazio maçı saat kaçta? 14:57
Midtjylland - Sturm Graz maçı saat kaçta? Midtjylland - Sturm Graz maçı saat kaçta? 14:54
Sheriff - Omonia maçı saat kaçta? Sheriff - Omonia maçı saat kaçta? 14:51
Hull City'in yeni hocası açıklandı Hull City'in yeni hocası açıklandı 14:49
Daha Eski
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti 14:45
Real Sociedad - Manchester United maçı saat kaçta? Real Sociedad - Manchester United maçı saat kaçta? 14:27
Braga - Malmö maçı saat kaçta? Braga - Malmö maçı saat kaçta? 14:24
Saint Gilloise - Union Berlin maçı saat kaçta? Saint Gilloise - Union Berlin maçı saat kaçta? 14:21
TFF Başkanı Büyükekşi'den yabancı hakem açıklaması! TFF Başkanı Büyükekşi'den yabancı hakem açıklaması! 14:06
Fırtına tur peşinde! 3 puan... Fırtına tur peşinde! 3 puan... 14:03