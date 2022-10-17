Haberler Başakşehir Emre Belözoğlu tarihe geçti! Mustafa Denizli'nin ardından...

Emre Belözoğlu tarihe geçti! Mustafa Denizli'nin ardından...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Youssouf Ndayishimiye kaydederken, Burundili oyuncu gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbulspor galibiyetiyle birlikte tarihe geçti. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:56
Emre Belözoğlu tarihe geçti! Mustafa Denizli'nin ardından...

Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye gösterdiği performansla maçın yıldızı oldu.

Emre Belözoğlu tarihe geçti! Mustafa Denizli'nin ardından...

Zorlu maçta gol perdesini açan isim Youssouf Ndayishimiye oldu. Deniz Türüç'ün 26'ncı dakikada sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasından kale alanına hareketlenen Youssouf Ndayishimiye kafa vuruşunu yaptı.

Emre Belözoğlu tarihe geçti! Mustafa Denizli'nin ardından...

Bu golle birlikte Başakşehir, İstanbulspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Emre Belözoğlu tarihe geçti! Mustafa Denizli'nin ardından...

Turuncu-lacivertliler bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Emre Belözoğlu tarihe geçti! Mustafa Denizli'nin ardından...

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu süreçte rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve kalesinde toplam 3 gol gördü.

Emre Belözoğlu tarihe geçti! Mustafa Denizli'nin ardından...

MUSTAFA DENİZLİ'Yİ YAKALADI

Opta'nın verilerine ve Milliyet'in derlediği habere göre; Görev yaptığı 49'uncu Süper Lig maçında 30'uncu galibiyetini alan Emre Belözoğlu (12B 7M), lig tarihinde Mustafa Denizli'nin (41 maç) ardından bu sayıya en çabuk ulaşan yerli teknik direktör oldu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından flaş sözler! "Sırat köprüsünde" dedi ve açıkladı: "Gereği yapılmalı! Şampiyonluk şansı kaybedilmeden..."
Bartın Amasra'da maden faciası sonrası eşini hastanede tek çizmeyle bekleyen kadın konuştu: Yüreğimiz ağzımızda bekledik
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif
İspanyollar peşine düştü! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Burundi şov
"Bizi ve F.Bahçe'yi zor bir maç bekliyor"
DGS EK TERCİHLER AÇIKLANDI | DGS ek tercih sonuç sorgula 2022 - ÖSYM DGS ek tercihler sonuç sorgulama ekranı
İşte Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu
DGS Ek tercihler ne zaman açıklanacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sampdoria - Roma maçı ne zaman? Sampdoria - Roma maçı ne zaman? 10:44
Nihan Buruk'tan 2 milyon euro'luk yatırım! Nihan Buruk'tan 2 milyon euro'luk yatırım! 10:42
Flaş Dele Alli iddiası! "Kesin sözleşme imzalamış" Flaş Dele Alli iddiası! "Kesin sözleşme imzalamış" 10:27
Baraj doluluk ornaları 17 Ekim Pazartesi Baraj doluluk ornaları 17 Ekim Pazartesi 10:12
Taraftardan yıldız isme şok tepki! Islıklandı Taraftardan yıldız isme şok tepki! Islıklandı 09:58
Sivasspor - Giresunspor maçı detayları! Sivasspor - Giresunspor maçı detayları! 09:57
Daha Eski
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif 09:30
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:16
Villarreal - Osasuna maçı ne zaman? Villarreal - Osasuna maçı ne zaman? 08:58
Dikkat çeken yorum! "Maçın kırılma anı..." Dikkat çeken yorum! "Maçın kırılma anı..." 08:31
Çarpıcı sözler! "Hesabını kim verecek?" Çarpıcı sözler! "Hesabını kim verecek?" 08:01
Uğurcan Çakır farkı! Beşiktaş karşısında... Uğurcan Çakır farkı! Beşiktaş karşısında... 06:43