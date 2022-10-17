Emre Belözoğlu tarihe geçti! Mustafa Denizli'nin ardından...

MUSTAFA DENİZLİ'Yİ YAKALADI

Opta'nın verilerine ve Milliyet'in derlediği habere göre; Görev yaptığı 49'uncu Süper Lig maçında 30'uncu galibiyetini alan Emre Belözoğlu (12B 7M), lig tarihinde Mustafa Denizli'nin (41 maç) ardından bu sayıya en çabuk ulaşan yerli teknik direktör oldu.