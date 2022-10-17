Emre Belözoğlu tarihe geçti! Mustafa Denizli'nin ardından...

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstanbulspor'u konuk etti.
Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstanbulspor'u konuk etti.
Kritik müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu mücadelede Erkan Özdamar düdük çaldı.
Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye gösterdiği performansla maçın yıldızı oldu.
Zorlu maçta gol perdesini açan isim Youssouf Ndayishimiye oldu. Deniz Türüç'ün 26'ncı dakikada sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasından kale alanına hareketlenen Youssouf Ndayishimiye kafa vuruşunu yaptı.
Bu golle birlikte Başakşehir, İstanbulspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Youssouf Ndayishimiye bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez gol atma başarısı gösterdi.
KRİTİK MAÇTA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye kritik müsabakanın 82'nci dakikasında İstanbulspor atağında topa elle müdahale etti.
Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar tecrübeli futbolcuya bu hareketi nedeniyle sarı kart gösterdi.
Emre Belözoğlu'nun gözdesi bu kartla birlikte Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Youssouf Ndayishimiye, Fenerbahçe - Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
20 PUANA YÜKSELDİ
Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, İstanbulspor'u 2-0'la geçti ve puanını 20'ye yükseltti.
Turuncu-lacivertliler bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu süreçte rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve kalesinde toplam 3 gol gördü.
MUSTAFA DENİZLİ'Yİ YAKALADI
Opta'nın verilerine ve Milliyet'in derlediği habere göre; Görev yaptığı 49'uncu Süper Lig maçında 30'uncu galibiyetini alan Emre Belözoğlu (12B 7M), lig tarihinde Mustafa Denizli'nin (41 maç) ardından bu sayıya en çabuk ulaşan yerli teknik direktör oldu.