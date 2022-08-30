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Başakşehir'de Enzo Crivelli ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Franszı golcü Crivelli ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:36 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:39
Başakşehir'de Enzo Crivelli ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli'nin İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olmuştur. Enzo Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

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Öte yandan Crivelli, Servette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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