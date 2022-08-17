Mark van Bommel: "Belçika’ya iyi bir skorla dönmek istiyoruz"

Mark van Bommel, Başakşehir ile önemli bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "İyi skor almak önemli. Belçika'ya iyi bir skorla dönmek istiyoruz. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Hiçbir rakibimizi küçümsemiyoruz. Başakşehir kolay bir rakip değil. Oldukça zor bir maç olacak. İyi bir skor almak istiyoruz. Vincent Janssen cezalı durumda. Anthony Valencia ve Viktor Fischer'in da sakatlıkları var" şeklinde konuştu.
Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giyen İsviçreli futbolcu Michael Frey ile Başakşehir hakkında konuştuğunu söyleyen Bommel, "Fenerbahçe'de oynadı. Türkiye futbol aşığı bir ülke. Taraftarları oldukça coşkulu. Büyük kulüpler var. Onunla konuştum. Hayata da dair de konuştum. Sadece hayata dair değil, maç üzerine de bazı şeyler söyledi" diye konuştu.
TOBY ALDERWEİRELD: "TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE TEKLİF ALDIM"
Zor bir maç olacağını ifade eden Toby Alderweireld ise, "Grup için çok zor bir eşleşme oldu. Başakşehir iyi bir takım. Yarın en üst düzey performans sergilemeliyiz" dedi. Alderweireld, Türkiye'den daha önce teklif aldığını belirterek, "Kariyerinizde kararları bazen siz tek başınıza veremiyor olabiliyorsunuz. Şu ana kadar inanılmaz kulüplerde oynadım. Ailem çok mutluydu. Türkiye'de oynayamadım ama yarın oynayacağım. Bu benim içim motivasyon. Hem takımım için hem de kendimi göstermek için iyi bir motivasyon" ifadelerini kullandı.
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