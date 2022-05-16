Başakşehir takıldı

Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılıklı gollerle 1'er puan paylaşıldı.

Başakşehir, Giresunspor'a takıldı. 45+2'de Okaka'yla öne geçen turuncu-lacivertliler, Perez'e engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi. Ligde 4. Şehir'in rakiplerinden Alanya'nın kazanmasıyla puan farkı bire düştü. İstanbul ekibi, Alanya'ya evinde 1-0 kaybederken, deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve ikili averajda rakibinin gerisine düştü. Başakşehir, son hafta şampiyon Trabzonspor'u konuk edecek. Kazanırsa Alanya'ya bakmadan Avrupa biletini alacak.

OKAKA ORUCU BOZDU

Başakşehir'in İtalyan forveti Okaka, Giresunspor ağlarını sarsarak ligde 5 maç sonra gol buldu. Tücrübeli forvetin ligde 30 maçta 11 gol ve 3 asisti var.