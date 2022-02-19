Başakşehirli Stefano Okaka'dan İtalya milli takımı yorumu! "Balotelli çağırılıyorsa..."

"MILAN VE INTER'E NEREDEYSE İMZA ATIYORDUM"
"Kariyerimde çok daha büyük bir noktaya gidebilirdim ama birçok treni kaçırdım. Neredeyse hepsi benim yüzümden oldu. Sampdoria'da çok iyi oynadım. 24 yaşımdaydım ve büyük bir adıma hazırdım. 2015'te Milan'a transfer olacaktım. Sadece imzaları atmak kalmıştı ama son anda Mattia Destro'yu almaya karar verdiler. Inter'de de aynısı oldu. Mancini oradaydı. Roma'da gençken yaşadığım tecrübe sonrası bir büyük kulüpte daha oynayabilirdim. Onun yerine Anderlecht'e gittim. Prestijli bir kulüptü ama lig, Serie A'dan daha aşağıdaydı."
"BALOTELLI ÇAĞRILIYORSA BEN DE ÇAĞRILIRIM"
"Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı için beni Kasım 2020'de kadroya çağırmıştı. Ne büyük şanssızlık ki 4 aylık bir sakatlık sürecim oldu. Radardan uzaklaşmış oldum. Sonra Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na geri dönüşü haberleri çıktığında, Mancini'nin Serie A'dan daha az bilinen bir ligde oynayanlara da kapıyı açık tuttuğunu anladım. Türkiye'de yaptıklarım göz önüne alındığında, İtalya Milli Takımı'na çağrılmayı bekliyorum. Şu ana kadar çağrılmadım ama çalışmaya devam edeceğim."
"HAYALLERİM 10 YIL ÖNCE GERÇEK OLDU"
"Kesinlikle kariyerime dair pişmanlıklarım yok. Hayallerim 10 yıl önce gerçek oldu. Serie A'da oynadım, milli formayı giydim. Roma ile gol attım. Aileme daha iyi bir hayat verdim. Bu hedeflere ulaştığımda, futbolun içinde kalabilmek için kendime yeni hedefler belirledim."