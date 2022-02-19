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Başakşehirli Stefano Okaka'dan İtalya milli takımı yorumu! "Balotelli çağırılıyorsa..."

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen golcü futbolcu Stefano Okaka, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü yaptığı konuşmada, İstanbul'daki günlerinden de bahsederken, Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin İtalya milli takımına çağırılması hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 19:02
Başakşehirli Stefano Okaka'dan İtalya milli takımı yorumu! "Balotelli çağırılıyorsa..."

Medipol Başakşehir'in İtalyan golcüsü Stefano Okaka Türkiye seçimi, büyük kulüpler tarafından istenmesini, Mario Balotelli'yi, İtalya Milli Takımı'nı anlattı. İşte Okaka'nın La Gazzetta'ya verdiği özel röportaj:

Başakşehirli Stefano Okaka'dan İtalya milli takımı yorumu! "Balotelli çağırılıyorsa..."

"İNSANİ OLARAK ÇOK GELİŞTİM"
"Ben bardağın dolu tarafına bakarım. Kariyerim boyunca farklı insanlar ve kültürler öğrendim. İnsani anlamda çok geliştim. Ancak İtalya'da Okaka, yurt dışında da gol atan bir forvet dışında adım geçmedi. Futbolda bile bazı engelleri tek başına aşmak imkansız. Bunu anladım."

Başakşehirli Stefano Okaka'dan İtalya milli takımı yorumu! "Balotelli çağırılıyorsa..."

"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR"
"İstanbul gerçekten harika bir şehir. Gerçekten çok iyi. İstanbul'a ve Türkiye'ye adapte olmam bu nedenle çok kolay oldu."

Başakşehirli Stefano Okaka'dan İtalya milli takımı yorumu! "Balotelli çağırılıyorsa..."

"MILAN VE INTER'E NEREDEYSE İMZA ATIYORDUM"
"Kariyerimde çok daha büyük bir noktaya gidebilirdim ama birçok treni kaçırdım. Neredeyse hepsi benim yüzümden oldu. Sampdoria'da çok iyi oynadım. 24 yaşımdaydım ve büyük bir adıma hazırdım. 2015'te Milan'a transfer olacaktım. Sadece imzaları atmak kalmıştı ama son anda Mattia Destro'yu almaya karar verdiler. Inter'de de aynısı oldu. Mancini oradaydı. Roma'da gençken yaşadığım tecrübe sonrası bir büyük kulüpte daha oynayabilirdim. Onun yerine Anderlecht'e gittim. Prestijli bir kulüptü ama lig, Serie A'dan daha aşağıdaydı."

Başakşehirli Stefano Okaka'dan İtalya milli takımı yorumu! "Balotelli çağırılıyorsa..."

"BALOTELLI ÇAĞRILIYORSA BEN DE ÇAĞRILIRIM"
"Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı için beni Kasım 2020'de kadroya çağırmıştı. Ne büyük şanssızlık ki 4 aylık bir sakatlık sürecim oldu. Radardan uzaklaşmış oldum. Sonra Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na geri dönüşü haberleri çıktığında, Mancini'nin Serie A'dan daha az bilinen bir ligde oynayanlara da kapıyı açık tuttuğunu anladım. Türkiye'de yaptıklarım göz önüne alındığında, İtalya Milli Takımı'na çağrılmayı bekliyorum. Şu ana kadar çağrılmadım ama çalışmaya devam edeceğim."

Başakşehirli Stefano Okaka'dan İtalya milli takımı yorumu! "Balotelli çağırılıyorsa..."

"HAYALLERİM 10 YIL ÖNCE GERÇEK OLDU"
"Kesinlikle kariyerime dair pişmanlıklarım yok. Hayallerim 10 yıl önce gerçek oldu. Serie A'da oynadım, milli formayı giydim. Roma ile gol attım. Aileme daha iyi bir hayat verdim. Bu hedeflere ulaştığımda, futbolun içinde kalabilmek için kendime yeni hedefler belirledim."

Başakşehirli Stefano Okaka'dan İtalya milli takımı yorumu! "Balotelli çağırılıyorsa..."

"TOTTI! ÖLENE DEK UNUTMAM"
"Futbol oynarken harika insanlarla tanıştım. Bana ve kardeşlerime bakan Bruno Conti var. Aynı zamanda Totti, De Rossi ve Cassano'yla da tanıştım. Francesco Totti ile aynı soyunma odasını paylaştım. Bu anıları ölene dek unutmayacağım."

Başakşehirli Stefano Okaka'dan İtalya milli takımı yorumu! "Balotelli çağırılıyorsa..."

"CASSANO BENİM AĞABEYİM"
"Antonio Cassano, kariyerimin en karmaşık zamanlarından birinde bana çok yardım etti. Parma beni satmaya karar vermişti. Yöneticilerle tartıştım ve sonra odama geri döndüm. Kapı çalındı, Cassano'ydu. Onun yöneticilerle görüşmesi sonrası tekrar as takımla antrenmanlara geri döndüm. Bu başlangıçtı. Sahaya geri döndüğümde ise yüzde yüzümü verdim. Çünkü, bu büyük bir sorumluluktu. Cassano'yu haklı çıkarmama gerekiyordu. Ona çok saygı duyuyordum. O benim koruyucu meleğimdi. Bugün bile ağabey kardeş ilişkisi var aramızda."

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