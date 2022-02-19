Başakşehirli Stefano Okaka'dan İtalya milli takımı yorumu! "Balotelli çağırılıyorsa..."

"MILAN VE INTER'E NEREDEYSE İMZA ATIYORDUM"

"Kariyerimde çok daha büyük bir noktaya gidebilirdim ama birçok treni kaçırdım. Neredeyse hepsi benim yüzümden oldu. Sampdoria'da çok iyi oynadım. 24 yaşımdaydım ve büyük bir adıma hazırdım. 2015'te Milan'a transfer olacaktım. Sadece imzaları atmak kalmıştı ama son anda Mattia Destro'yu almaya karar verdiler. Inter'de de aynısı oldu. Mancini oradaydı. Roma'da gençken yaşadığım tecrübe sonrası bir büyük kulüpte daha oynayabilirdim. Onun yerine Anderlecht'e gittim. Prestijli bir kulüptü ama lig, Serie A'dan daha aşağıdaydı."