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SPOR HABERİ - Medipol Başakşehir ayrılığı resmen açıkladı! Miguel Viera...

Spor haberi... Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Miguel Viera'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 12:27
SPOR HABERİ - Medipol Başakşehir ayrılığı resmen açıkladı! Miguel Viera...

Medipol Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Başakşehir, 2019-2020 sezonu öncesi kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Vieira'yı, aynı sezon Avusturya ekibi Wolfsberger ve 2020-2021 sezonunda da Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiralık olarak göndermişti.

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