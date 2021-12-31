Emre Çolak Başakşehir’de

Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Turunculacivertlilerden yapılan açıklamada, asbaşkan Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı törende 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Emre Çolak'a ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. Tecrübeli maestro, Galatasaray, Deportivo, El Wahda, F.Karagümrük ve Hatayspor formaları giydi. Bu sezon Hatay'da 8'i lig, 1'i kupa olmak üzere 9 maçta oynarken, gol ve asist katkısı yapamadı.