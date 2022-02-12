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Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Gaziantep FK, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:53
Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Başakşehir - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ravil, Ndayishimiye, Hasan Ali, Salih, Aleksic, Berkay, Chadli, Deniz, Okaka

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Furkan, Vetrih, Halil, Maxim, Muhammet, Figuiredo

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