Başakşehir'den transferde Adem Ljajic harekatı! Görüşmeler başladı

Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu 'nun gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir , sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamladı. Ara transfer çalışmalarına hız veren turuncu-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

ADEM LJAJIC HAMLESİ!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adem Ljajic'e Başakşehir talip oldu.