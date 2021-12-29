Başakşehir'den transferde Adem Ljajic harekatı! Görüşmeler başladı

Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir, sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamladı. Ara transfer çalışmalarına hız veren turuncu-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir, sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamladı. Ara transfer çalışmalarına hız veren turuncu-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
ADEM LJAJIC HAMLESİ!
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adem Ljajic'e Başakşehir talip oldu.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, siyah-beyazlıların gelecek planlarında yer almayan 30 yaşındaki futbolcuyla Başakşehir'in temaslara başladığını ifade etti.
İki tarafın 1.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi. Öte yandan Adem Ljajic'in, İtalya'dan Bologna ve Genoa'ya da önerildiği öne sürüldü.