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Başakşehir'den transferde Adem Ljajic harekatı! Görüşmeler başladı

Son dakika spor haberi: Başakşehir'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporuna göre çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Adem Ljajic'in peşine düştü. İtalyan basını, 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını iddia etti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 16:43
BURAK ŞENTÜRK
Başakşehir'den transferde Adem Ljajic harekatı! Görüşmeler başladı

Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir, sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamladı. Ara transfer çalışmalarına hız veren turuncu-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Başakşehir'den transferde Adem Ljajic harekatı! Görüşmeler başladı

ADEM LJAJIC HAMLESİ!
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adem Ljajic'e Başakşehir talip oldu.

Başakşehir'den transferde Adem Ljajic harekatı! Görüşmeler başladı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, siyah-beyazlıların gelecek planlarında yer almayan 30 yaşındaki futbolcuyla Başakşehir'in temaslara başladığını ifade etti.

Başakşehir'den transferde Adem Ljajic harekatı! Görüşmeler başladı

İki tarafın 1.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi. Öte yandan Adem Ljajic'in, İtalya'dan Bologna ve Genoa'ya da önerildiği öne sürüldü.

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