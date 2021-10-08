GALATASARAY HABERİ: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a transfer müjdesi!

Bu doğrultuda mesaiye başlayan Belözoğlu, Fenerbahçe 'den Sinan Gümüş 'ün ardından Galatasaray 'dan bir takviye yapmak için düğmeye bastı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FEGHOULI BOMBASI

Milliyet'in haberine göre; Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun planı Feghouli'yi devre arasında kadrosuna katmak. Ancak Cezayirli oyuncunun yıllık 3 milyon 850 bin euro'luk maaşı ciddi sorun. Ayrıca Feghouli ile Adana Demir Spor'un da ilgilenmesi bir başka engel olarak göze çarpıyor.