GALATASARAY HABERİ: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a transfer müjdesi!

Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 6 puan toplayan Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Fenerbahçe'de sportif direktör olarak çalıştığı dönemde yaptığı flaş transferlerle dikkatleri çeken 41 yaşındaki çalıştırıcı, gözünü ocak ayına çevirdi.
Başakşehir'de oyun sistemine uygun bir kadro oluşturmayı amaçlayan Emre Belözoğlu takımdaki eksik bölgeleri belirlemeye başladı.
Ocak ayındaki ara transfer dönemi için kolları sıvayan genç teknik direktör, yapılacak takviyelerle takımı üst sıralara tırmandırmak istiyor.