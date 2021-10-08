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GALATASARAY HABERİ: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a transfer müjdesi!

Son dakika spor haberi: Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu mesaiye başladı. Sezona iyi başlayamayan turuncu-lacivertlilerde yeni bir hava yakalamayı amaçlayan 41 yaşındaki çalıştırıcı transfer için kolları sıvadı. İlk olarak Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü gündemine alan Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve yüksek maaşı nedeniyle takımdan göndermek istediği yıldız futbolcunun peşine düştü. Sarı-kırmızılı yönetimin de Başakşehir ve oyuncu tarafının anlaşmasını beklediği belirtildi. İşte gündem yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 13:10
GALATASARAY HABERİ: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a transfer müjdesi!

Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 6 puan toplayan Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Fenerbahçe'de sportif direktör olarak çalıştığı dönemde yaptığı flaş transferlerle dikkatleri çeken 41 yaşındaki çalıştırıcı, gözünü ocak ayına çevirdi.

GALATASARAY HABERİ: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a transfer müjdesi!

Başakşehir'de oyun sistemine uygun bir kadro oluşturmayı amaçlayan Emre Belözoğlu takımdaki eksik bölgeleri belirlemeye başladı.

GALATASARAY HABERİ: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a transfer müjdesi!

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için kolları sıvayan genç teknik direktör, yapılacak takviyelerle takımı üst sıralara tırmandırmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a transfer müjdesi!

Bu doğrultuda mesaiye başlayan Belözoğlu, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ün ardından Galatasaray'dan bir takviye yapmak için düğmeye bastı.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

GALATASARAY HABERİ: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a transfer müjdesi!

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FEGHOULI BOMBASI
Milliyet'in haberine göre; Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun planı Feghouli'yi devre arasında kadrosuna katmak. Ancak Cezayirli oyuncunun yıllık 3 milyon 850 bin euro'luk maaşı ciddi sorun. Ayrıca Feghouli ile Adana Demir Spor'un da ilgilenmesi bir başka engel olarak göze çarpıyor.

GALATASARAY HABERİ: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a transfer müjdesi!

GALATASARAY GÖNDERMEYE HAZIR!
Galatasaray, Feghouli'nin ayrılmasını hevesle bekliyor. Aslında Başakşehir de, Adana Demirspor da maaşının bir kısmını ödemeyi kabul ederse göndermeye hazır.

GALATASARAY HABERİ: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a transfer müjdesi!

BAŞAKŞEHİR'LE ANLAŞMASINI BEKLİYOR!
Sezon başında Adana Demirspor sadece 850 bin Euro'sunu ödeme sözü verdiği için Feghouli kalmıştı. Ancak Başakşehir'in durumu daha farklı. İkinci yarıda Feghouli'ye 1.9 milyon euro daha garanti para ödememek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim Başakşehir'le anlaşmasını bekliyor.

GALATASARAY HABERİ: Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a transfer müjdesi!

EMRE BELÖZOĞLU'NA MESAJ GÖNDERMİŞTİ!
Feghouli geçen sezon gönderilmek istendiğinde Emre Belözoğlu'na, Fenerbahçe'de forma giymek istediğiyle ilgili bir mesaj göndermiş ama yüksek maaşı sorun olmuştu.

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