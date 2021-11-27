Özgür Ekmekçioğlu Başakşehir-Altay maçının ardından açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ekmekçioğlu, çok duygulu bir gün geçirdiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 100 yıldan fazla tarihi olan Alsancak Stadyumu'nun açılışını yaptı. Stadyuma Mustafa Denizli hocamızın adını verdiler. Kulübümüzün tarihinde en önemli noktada var olmuş bir ismin bu stadyuma verilmesi bizim çok önemli. Kendisi 18 yıl kulübümüzde oynadı, neredeyse futbolu burada bıraktı. Türk futbolunda teknik direktör olarak da önemli bir kariyeri olan hocamızın isminin verilmesi bizim için şeref oldu. Beklediğimiz bir isimdi ama son dakikaya kadar söylemediler, sürpriz yaptılar. Cumhurbaşkanımız bugün depremde yıkılan evlerin yerine yapılanların teslimini yaptı. Orada açıkladı. O sırada eski kulüp başkanımız Mahmut Özgener, ben ve hocamız yan yanaydık. Gözlerimiz doldu. Bizim için çok kıymetliydi." diye konuştu.

En kısa sürede maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynamak istediklerini aktaran Ekmekçioğlu, "İnşallah en kısa zamanda orada oynayacağız. Her şey hazır. Çimler de çok güzel. Bugün Cumhurbaşkanımız hocamızla kısa paslaşmalar yaptı. En kısa zamanda orada oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Özgür Ekmekçioğlu, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçla ilgili, "Çok ciddi çıkış yakalayan Başakşehir ile karşılaştık. Bizim için önemli olan bu maçta puan alabilmekti. Elbette galibiyet isteriz ama hava da yağmurluydu, zor bir maç oynadık. Puan kazanmak güzel. Eksiklerimiz vardı. Birlik, beraberliği yakalayabilmek için aile olarak tam bir arada olmamız gerekiyor. Uzun zamandır stadyum gündemi... Puan kaybettik mi kaybetmedik mi onu bile algılayamadık. Orası bizim için bir stat değil, bir ev, yuva. O kadar oraya konsantreydik ki şimdi lige döndük. Sakat oyuncularımız da geliyor. Yuvamıza da döndüğümüzde galibiyet serilerine kavuşacağımıza inanıyorum. Takımımıza, hocamıza, camiamıza bu birlik beraberliğimizi yakalayacağımıza inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Ekmekçioğlu, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında ise "Galatasaray çok büyük bir camia, zaman zaman bizden çıkan oyuncularımız orada var oldu. O yüzden camiaya da çok uzak değiliz. Oynayacağımız her maçta amacımız kazanmak olacaktır. Altay bu ligin sürpriz yapan takımlarından birisi gördüğünüz gibi. Hocamız da takımımız da kazanmaya odaklı. Sonuna kadar mücadele eden bir takım var sahada. Eminim Galatasaray maçı da bizim diğer maçlarımız gibi çok heyecanlı ve futbolseverlere heyecan yaşatacak bir maç olacak." ifadelerini kullandı.