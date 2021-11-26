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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Kaybetmiş gibi hissediyoruz

Süper Lig'in 14. haftasında Altay'ı konuk eden Medipol Başakşehir sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer sonuçtan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Sözer,  "Beraberliğe üzgünüz. Kaybetmiş gibi hissediyoruz. 2 puan bıraktık, bunları güzel analiz edeceğiz. Sonrasında gelip maçlara hazırlanacağız” dedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 01:13
Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Kaybetmiş gibi hissediyoruz

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir evinde Altay ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, aldıkları beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "Yüzde 80 topa sahibi bizdik, oynadık ama pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendirseydik kapıyı açabilirdik, maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok ağır oynadık, yavaş oynadık. Daha hızlandırmamız lazım topu. Kale önünde, ceza sahasının etrafında daha istekli, daha cesur gol pozisyonlarımızın olması lazımdı. Bunlar eksikti bugün. Beraberliğe üzgünüz. Kaybetmiş gibi hissediyoruz. 2 puan bıraktık, bunları güzel analiz edeceğiz. Sonrasında gelip maçlara hazırlanacağız" dedi.

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