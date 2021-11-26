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Başakşehir Altay | CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan başladı. Açılış karşılaşmalarında Medipol Başakşehir sahasında Altay'ı konuk ediyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle 5'te 5 yapan turuncu lacivertliler, Altay'ı da mağlup edip üst sıralara yükselmeyi hedefdliyor. Konuk ekip ise Başakşehir karşılaşmasıyla beraber 3 puan hasretine son vermek istiyor. Karşılaşma öncesinde Başakşehir 21 puanla yedinci, Altay ise 16 puanla 11. sırada bulunuyor. Başakşehir Altay maçını haberimizden canlı olarak takip eebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 19:56
Başakşehir Altay | CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan başladı. Açılış karşılaşmalarında Medipol Başakşehir sahasında Altay'ı konuk ediyor.

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle 5'te 5 yapan turuncu lacivertliler, Altay'ı da mağlup edip üst sıralara yükselmeyi hedefdliyor. Konuk ekip ise Başakşehir karşılaşmasıyla beraber 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Karşılaşma öncesinde Başakşehir 21 puanla yedinci, Altay ise 16 puanla 11. sırada bulunuyor.

Başakşehir Altay maçını haberimizden canlı olarak takip eebilirsiniz...



İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Duarte, Ndayishimiye, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Berkay Özcan, Guldbrandsen, Chadli, Okaka.

Altay: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Poko, Pinares, Thiam, Rodriguez, Kappel, Kazımcan Karataş, Bamba.

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