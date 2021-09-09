Son dakika spor haberleri: Ahmet Bulut'tan James Rodriguez açıklaması! Başakşehir transferi neden gerçekleştiremedi?

Menajer Ahmet Bulut, Başakşehir'in kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak hedefine ulaşamadığı James Rodriguez transferi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Ahmet Bulut, Radyospor'a yaptığı açıklamada, James Rodriguez transferinin son anda olumsuz sonuçlandığını söyledi.

İşte o sözler:

"James Rodriguez'in Türkiye'ye gelme ihtimali vardı. Göksel Başkan, Rodriguez için anlaştı. Fakat; futbolcunun gitmeme niyeti vardı. Futbolcunun transferi olmadı. Normalde kiralık olarak gelecekti. Göksel Başkan projeyi ve hedeflerini izah etti. Nasıl bir kulüp olduklarını anlattı. Futbolcunun kafasına bir yandan yattı mı? İngiltere'de şans bulabileceğini düşündüğü için maalesef transfer olmadı. Yoksa Başakşehir, James Rodriguez'in transferini bitirmek üzereydi. James Rodriguez, Galatasaray'ın gündemine gelmedi. Futbolda yarın ne olacağını bilemiyoruz. Ocak ayına kadar belki oynatılır, oynatılmaz. Şu anda bir şey diyemem."