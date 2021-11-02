Şehir şahlandı

Son haftalarda yükselişe geçen Medipol Başakşehir, Adana Demirspor engelini de kayıpsız aştı. Emre Belözoğlu ile adeta şahlanan turuncu-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı çevirmeyi bildi: 2-1. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta goller ikinci devrede geldi. 58'de topu elinden kaçıran Volkan Babacan'ın, Yunus'u düşürmesiyle kazanılan penaltıyı 60. dakikada Assombalonga ağlara gönderdi ve konuk ekip Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi.

20 DAKİKADA İŞ BİTTİ

Son 20 dakikada ise Başakşehir fırtınası esmeye başladı. 71. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın altı pas önüne çevirdiği topa Chadli kayarak vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1. 88'de Aleksic ile Deli arasında yaşanan pozisyonu VAR'da izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+2'de atışı kullanan Visca golü atıp takımını zafere taşıdı. Üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir, 15 puanla 10. sıraya çıktı.

CHADLI VE VISCA İLK KEZ...

Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli ve Edin Visca bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Belçikalı oyuncu, mücadelenin 71. dakikasında takımına 1-1 beraberliği getiren golü attı. Visca da 90+2. dakikada penaltıdan attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

ORTALAMASI 2.46 PUAN

Belözoğlu performansıyla parmak ısırtıyor. Teknik adamlığa yeni adım atan Emre Belözoğlu, kariyerindeki 13 maçta sadece 1 yenilgi, ve 2 beraberlikle 5 puan kaybetti. 10 galibiyet aldı. 2.46'lık puan ortalamasıyla ustalarını geride bıraktı.

ADANA DEMİR 3 MAÇTIR KAYIP

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile iyi bir seri yakalayan Adana Demirspor, son üç maçında ise kayıpları oynuyor. En son Antalya'yı deplasmanda 2-1 yenen Mavi Şimşekler, Malatya ve Başakşehir'e kaybetti, Sivas ile de berabere kalıp üç maçta 1 puan alabildi.