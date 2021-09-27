Başakşehir'de Okaka şov

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Başakşehir ve Rizespor, İstanbul'da puan savaşı verdi. Bülent Uygun'un yerine gelen Hamza Hamzaoğlu'yla ilk maçına çıkan Karadeniz ekibi, Başakşehir'in 32 yaşındaki Nijerya asıllı İtalyan golcüsü Okaka'yı durduramadı ve maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Visca'nın da 2 asistle yıldızlaştığı maçta Şehir, F.Bahçe'den sonra 2. kez 3 puan sevinci yaşadı. Ligde sadece 1 puanı olan Rize ekibi ise son sıradan kurtulamadı.

SAHİP ÇIKALIM

Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeşil-mavili camiadan destek istedi. Hamzaoğlu, "Hem fizik hem mental olarak iyi duruma gelmek zorundayız. Oyuncularımıza sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız" değerlendirmesinde bulundu



TAKIM ÇOK İYİ OYNADI

Rizespor maçının yıldızı Okaka, takımın çok iyi oynadığına vurgu yaptı. İtalyan golcü, "Bugün sadece ben değil takımımız çok iyi oynadı. Kariyerimde ilk hat-trick sevincimi yaşadım. Topu da eve götürüyorum. Daha önce İtalya Milli Takımı'nda attığım golde de topu evime götürmüştüm" dedi.