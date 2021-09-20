Edin Visca’yı durduramadı

Maçın gizli kahramanı Edin Visca'ydı. Boşnak oyuncu, sağ kanatta muhteşem bir oyun çıkarırken, Stefano Okaka ve Gulbrandsen'e yaptığı 2 asistle geceye damgasını vurdu. Visca ligde 5 haftada 3 asiste ulaştı.
Maçıngizli kahramanı Edin Visca'ydı. Boşnak oyuncu, sağ kanatta muhteşem bir oyun çıkarırken, Stefano Okaka ve Gulbrandsen'e yaptığı 2 asistle geceye damgasını vurdu. Visca ligde 5 haftada 3 asiste ulaştı. Takımının attığı 4 golün 3'ü onun paslarıyla geldi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon başında Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyordu.