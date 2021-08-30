Haberler Başakşehir Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Junior Caiçara kadro dışı bırakıldı

Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Junior Caiçara kadro dışı bırakıldı

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibi Başakşehir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle Junior Caiçara'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:34 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:45
Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Junior Caiçara kadro dışı bırakıldı

Başakşehir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle Junior Caiçara'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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