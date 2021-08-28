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Başakşehir Kayserispor : 0-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 19.15'te başlayan karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk etti. İlk iki maçından puan çıkartamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Kayserispor karşısında da sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Thiam'dan geldi. Bu sonucun ardından Başakşehir henüz puanla tanışamazken, Kayserispor ise puanını 4'e yükseltti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:11 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:26
Başakşehir Kayserispor : 0-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 19.15'te başlayan karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk etti.

İlk iki maçından puan çıkartamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Kayserispor karşısında da sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Thiam'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir henüz puanla tanışamazken, Kayserispor ise puanını 4'e yükseltti.

Başakşehir 4. hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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