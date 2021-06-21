Haberler Başakşehir Son dakika transfer haberi: Lucas Lima Başakşehir'de! İşte sözleşme detayları

Son dakika transfer haberi: Lucas Lima Başakşehir'de! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir sol bek mevkisini Lucas Lima ile güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada, son olarak Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ahli'de forma giyen Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:15
Son dakika transfer haberi: Lucas Lima Başakşehir'de! İşte sözleşme detayları

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir sol beke takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, son olarak Al-Ahli'de forma giyen Lucas Lima'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı.

Kariyerine Brezilya'nın Internacional Kulübü'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa'nın Nantes Kulübü'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü'ne transfer olmuştu.

Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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