Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün devre arasında transferi için temaslara başladı. Genç teknik adam, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde Sinan Gümüş'ü Genoa'dan bedelsiz olarak Kanarya'ya kazandırmıştı.

SİNAN GÜMÜŞ BAŞAKŞEHİR'E SICAK BAKIYOR Öte yandan Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş'ün transferi konusunda başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi. Akşam'ın haberine göre Belözoğlu Gümüşdağ'dan onayı alırken Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş de Başakşehir'e gitmeye sıcak bakıyor.