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Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş

Süper Lig'de ilk 8 haftayı 6 puanla kapatan Medipol Başakşehir'de, Aykut Kocaman yerine teknik direktörlüğe Aykut Kocaman getirildi. Turuncu lacivertlilerin ocak ayındaki ilk transferi de belli oldu. Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e kanca attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 15:32 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 16:18
Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün devre arasında transferi için temaslara başladı. Genç teknik adam, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde Sinan Gümüş'ü Genoa'dan bedelsiz olarak Kanarya'ya kazandırmıştı.

Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş

SİNAN GÜMÜŞ BAŞAKŞEHİR'E SICAK BAKIYOR

Öte yandan Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş'ün transferi konusunda başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi. Akşam'ın haberine göre Belözoğlu Gümüşdağ'dan onayı alırken Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş de Başakşehir'e gitmeye sıcak bakıyor.

Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş, Sarı-Lacivertlilerle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 20 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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