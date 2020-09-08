Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir'den Chadli bombası! İstanbul'a geliyor

Şampiyon kadroyu büyük ölçüde koruyup nokta atışı takviyelerle yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Medipol Başakşehir'den üst üste transfer hamleleri geldi. Sağ bek mevkisinde Rafael ile anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler, orta saha bölgesini Nacer Chadli ile güçlendirecek.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek. İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.