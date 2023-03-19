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Barcelona Real Madrid: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 26. haftası dev bir maça sahne oldu. Barcelona, El Classico mücadelesinde sahasında Real Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 01:06
Barcelona Real Madrid: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 26. haftası dev bir maça sahne oldu. El Classico mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Barcelona oldu. Karşılaşmada gol perdesi 9. dakikada Barcelona'dan Araujo'nun kendi kalesine attığı gol sonucu geldi.

Maçın 45. dakikasında ise bu kez Barcelona'dan Sergi Roberto sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Ardından 90+2'de sahneye Barcelona'dan Kessie sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Maçın ardından Barcelona 68 puanla La Liga'da lider konumda bulunuyor. Real Madrid ise 56 puanla ligde 2. sırada yer aldı.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

El Clasico (klasik) olarak adlandırılan ezeli iki takımın Nou Camp Stadı'nda oynadığı maçı, 95 bin 475 futbolsever izledi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Barcelonalı Ronaldo Araujo'nun kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti.

Katalan takımı beraberlik golünü 45. dakikada Sergi Roberto ile bulurken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, oyuna girdikten dört dakika sonra ağları havalandıran Real Madrid'den Marco Asensio'nun (Dk. 81) golü VAR hakemi tarafından ofsayt kararıyla iptal edildi.

Uzatmaların oynandığı 90+2. dakikada Franck Kessie'nin golüyle öne geçen Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan lider Barcelona puanını 68'e çıkararak, Real Madrid (56 puan) ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Sahadan galip ayrılan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.

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