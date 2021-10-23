Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? İşte El Clasico tarihi ve saati

İspanya La Liga'da beklenen gün geldi çattı. Dünyanın gözünü çevireceği El Clasico'da Barcelna sahasında Real Madrid'i konuk edecek.

MESSI VE RONALDO'SUZ OYNANACAK!

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun oynadığı yıllarda bazı kesimler tarafından dünyanın en iyi ligi olarak da adlandırılan La Liga, bu yıl farklı bir El Clasico'ya sahne olacak. Uzun yıllar sonra Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olmadan derbi heyecanı yaşanacak.



BARCELONA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona Real Madrid maçının ne zaman saat kaçta hangi kanalda oynanacağı merak ediliyor. bu yıl Asya ve Amerika kıtasından izlenebilmesi için El Clasico 24 Ekim Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.





KOEMAN'IN AÇIKLAMALARI

El Clasico öncesi Ronald Koeman takımına güveniyor. Messi'nin ayrılığı sonrası çalkantılı bir döneme giren Barcelona'da teknik direktör Koeman, Real Madrid'e karşı korkusuzca oynayacaklarını söyledi.

"Taraftarın bize güveni var mı, bilmiyorum ama bu bizim sorunumuz değil. Neye sahip olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Bunu kanıtlamalıyız. Bence El Clasico'da favori olmaz. Taraftarımız önünde oynuyoruz ve dolayısıyla korkusuzca oynayacağız."





ANCELOTTI'NİN AÇIKLAMALARI

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise temkinli.

"Bu tarz maçlar öncesi korkmak iyi bile olabilir. Eğer korkunuz yoksa, kedi zannederken aslanla karşılaşabilirsiniz. Yani, korku olumlu bir duygudur. Dehşete kapılmaktan bahsetmiyorum. Hayatta bir maçı kaybetmekten daha kötü şeyler de var."

DEV REKABETTE 247. RANDEVU

Dünyanın en büyük rekabetinde gözler Karim Benzema, Memphis Depay, Sergio Agüero, Vinicius Junior gibi yıldızların üzerinde olacak.

Mayıs 1902'de başlayan rekabette iki takım 247. kez karşı karşıya geliyor. Sezon başında kulübün yaşadığı finansal kriz nedeniyle Messi dahil, kadrosundaki pek çok önemli yıldızla yollarını ayıran Barcelona kazanırsa ligde Real Madrid'i bir puan farkla geçmiş ve üç sezon sonra ilk kez kendi sahasında bir El Clasico galibiyeti elde etmiş olacak.