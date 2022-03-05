Haberler Barcelona Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona'dan transfer! Pablo Torre resmen duyuruldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona'dan transfer! Pablo Torre resmen duyuruldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona, 18 yaşındaki genç yıldız adayı Pablo Torre'yi transfer etti. Katalan ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol oyuncunun bonservisi için bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadar çıkabilecek bir anlaşma yapılırken genç ismin serbest kalma maddesinin ise 100 miyon euro olduğu kaydedildi.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 09:30
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona'dan transfer! Pablo Torre resmen duyuruldu

Barcelona, Racing Santander'in büyük gelecek vaad eden genç oyuncusu Torre'yi kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada genç oyuncuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken Pablo Torre'nin sezon sonuna kadar Barcelona B'de oynayacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan duyuruda oyuncunun bonservisi için bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadar çıkabilecek bir anlaşma yapılırken genç ismin serbest kalma maddesinin ise 100 miyon euro olduğu kaydedildi.

Pablo Torre, İspanya genç milli takımlarında da boy gösterirken orta sahanın merkezindeki becerileri ile ön plana çıkmıştı.

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