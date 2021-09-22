Barcelona’da Koeman yolcu

Messi'yi kadroda tutamayan ve Griezmann'ı da gönderip gençleşen Barcelona, Granada'ya 1-1'lik sonuçla takılınca kıyamet koptu... Devler Ligi'nde B. Münih'e karşı isabetli şut atamadan 3-0 yenilen Katalan ekibi, ligdeki 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Başkan Laporta'nın Teknik Direktör Ronald Koeman'ı gönderip, Belçika Milli Takım hocası Roberto Martinez'i getirmek istiyor. Seçenekler arasında Barça efsanesi Xavi'nin de bulunduğu ancak 41 yaşındaki çalıştırıcının Al Sadd ile kontratının sürdüğü kaydedildi.