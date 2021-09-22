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Barcelona’da Koeman yolcu

Ekonomik nedenlerden dolayı Griezmann ve Messi’yi kaybeden Barça, hoca değiştiriyor

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Barcelona’da Koeman yolcu
Messi'yi kadroda tutamayan ve Griezmann'ı da gönderip gençleşen Barcelona, Granada'ya 1-1'lik sonuçla takılınca kıyamet koptu... Devler Ligi'nde B. Münih'e karşı isabetli şut atamadan 3-0 yenilen Katalan ekibi, ligdeki 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Başkan Laporta'nın Teknik Direktör Ronald Koeman'ı gönderip, Belçika Milli Takım hocası Roberto Martinez'i getirmek istiyor. Seçenekler arasında Barça efsanesi Xavi'nin de bulunduğu ancak 41 yaşındaki çalıştırıcının Al Sadd ile kontratının sürdüğü kaydedildi.
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