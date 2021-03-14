Haberler Barcelona Barcelona'da büyük şok! Joan Laporta'nın başkanlığı tehlikede

'da büyük şok! 'nın başkanlığı tehlikede

devi 'da bir hafta önce başkanlığa seçilen 'nın koltuğu tehlikeye girdi. Kulüp bütçesinin yüzde 15'i olan yaklaşık 125 milyon Euro'yu 'ne bildirememesi halinde Laporta'nın başkanlığı onaylanmayacak.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 09:33
Barcelona'da büyük şok! Joan Laporta'nın başkanlığı tehlikede

ekibi 'da bir hafta önce başkanlığa seçilen 'yı zorlu bir süreç bekliyor.

kulübünün finans departmanındaki güçlü isimlerinden 'ekonomi dehası' lakaplı görevinden istifa etti. Eski bir banka yöneticisi olan Giro, sadece kişisel varlıkları ile kurula önemli miktarda para yatırmakla kalmamış, aynı zamanda kulüp kaynağı adına çeşitli bankalarla görüşüyordu. Giro'un istifası, Laporta'nın başkanlığını tehlikeye soktu.

Kulüp bütçesinin yüzde 15'i olan yaklaşık 125 milyon Euro'yu 'ne bildirememesi halinde Laporta'nın başkanlığı onaylanmayacak.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle futbolcularının ve teknik kadronun maaşlarında kesinti yapan Barcelona'nın 2018-2019 sezonunda 217 milyon Euro olan kulüp borcu bir sezonda yüzde 55,5 artarak 488 milyon Euro'ya çıkmıştı.

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