Barcelona'da büyük şok! Joan Laporta'nın başkanlığı tehlikede

İspanya La Liga ekibi Barcelona'da bir hafta önce başkanlığa seçilen Joan Laporta'yı zorlu bir süreç bekliyor.

Katalan kulübünün finans departmanındaki güçlü isimlerinden 'ekonomi dehası' lakaplı Jaume Giro görevinden istifa etti. Eski bir banka yöneticisi olan Giro, sadece kişisel varlıkları ile kurula önemli miktarda para yatırmakla kalmamış, aynı zamanda kulüp kaynağı adına çeşitli bankalarla görüşüyordu. Giro'un istifası, Laporta'nın başkanlığını tehlikeye soktu.

Kulüp bütçesinin yüzde 15'i olan yaklaşık 125 milyon Euro'yu Profesyonel Futbol Ligi'ne bildirememesi halinde Laporta'nın başkanlığı onaylanmayacak.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle futbolcularının ve teknik kadronun maaşlarında kesinti yapan Barcelona'nın 2018-2019 sezonunda 217 milyon Euro olan kulüp borcu bir sezonda yüzde 55,5 artarak 488 milyon Euro'ya çıkmıştı.