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21 Eylül 2019, Cumartesi
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Granada deplasmanında kaybetti

Barcelona Granada deplasmanında kaybetti

Ligin 5. haftasında , deplasmanda Granada'ya 2-0 yenildi. Barcelona, 5 hafta sonunda topladığı 7 puanla tarihinin en kötü lig başlangıçlarından birine imza attı.

1. Futbol Ligi'nin () 5. haftasında , konuk olduğu Granada'ya 2-0 yenildi.

Nuevo Los Carmene Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Granada, 2. dakikada Ramon Azeez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 66. dakikada Alvaro Vadillo'nun ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı ve mücadele Granada'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana ligde forma giyemeyen Barcelona'nın yıldız oyuncusu , maç eksiği nedeniyle yedek kulübesinden başladığı mücadelenin 46. dakikasında Carles Perez'in yerine oyuna dahil oldu.

Granada'nın sezon başında 'den renklerine bağladığı ise ilk kez 18 kişilik kadroya dahil edilirken, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Bu sonuçla Barcelona 7 puanda kalırken, Granada ise maç fazlası ve 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Atletico Madrid berabere kaldı

Öte yandan, şampiyonluk adaylarından Atletico Madrid, konuk ettiği Celta Vigo ile 0-0 berabere kaldı.

Puanını 10'a yükselten ev sahibi takım, maç fazlasıyla ligde 3. sırada yer aldı.

  1. 22.09.2019
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