Barcelona'nın kaptanı Messi oldu
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın kaptanı, Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer olan Andres Iniesta'dan boşalan kaptanlık görevini yeni sezonda Messi'nin üstleneceği belirtildi.
Arjantinli yıldızın sahada yer almadığı karşılaşmalarda Sergio Busquets, Gerard Pique ve Sergi Roberto kaptanlık görevini üstlenecek.
Lionel Messi, 12 Ağustos Pazar günü Fas'ta Barcelona ile Sevilla arasında oynanacak İspanya Süper Kupa maçında sahaya kaptan olarak çıkacak.
Messi, 2015'ten itibaren takımın ikinci kaptanlığını üstleniyordu.
- 10.8.2018 20:14
- Güncelleme: 10.8.2018 20:14
-
Fenerbahçe Slimani ile anlaştı! Islam Slimani kimdir?
Toplam 4
Yorum
GFB baros 0 gol ile geldi gol kralı oldu .
-
Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 22
Yorum
FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
-
Beşiktaş Arsenal'den Ospina transferini bitirmek üzere! David Ospina kimdir?
Toplam 5
Yorum
Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
Barcelona'nın kaptanı Messi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.