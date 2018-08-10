Barcelona'nın kaptanı Messi oldu – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'nın kaptanı Messi oldu

    Barcelona'nın kaptanı Messi oldu

    () takımlarından 'nın kaptanı, Arjantinli yıldız oyuncu oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer olan Andres Iniesta'dan boşalan kaptanlık görevini yeni sezonda Messi'nin üstleneceği belirtildi.

    Arjantinli yıldızın sahada yer almadığı karşılaşmalarda Sergio Busquets, Gerard Pique ve Sergi Roberto kaptanlık görevini üstlenecek.

    , 12 Ağustos Pazar günü Fas'ta ile Sevilla arasında oynanacak İspanya maçında sahaya kaptan olarak çıkacak.

    Messi, 2015'ten itibaren takımın ikinci kaptanlığını üstleniyordu.

    1. 10.8.2018 20:14
    2. Güncelleme: 10.8.2018 20:14
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