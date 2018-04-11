Barcelona'dan Upamecano için 100 milyon Euro – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'dan Upamecano için 100 milyon Euro

    Barcelona'dan Upamecano için 100 milyon Euro

    Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya elenen 'da savunma SOS vermeye devam ediyor. Şüphesiz bu durum kulüp yöneticileri ve Valvarde'nin de canını sıkarken, Fransa basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

    İspanya La Liga ekiplerinden 'da, bu sezon yapılan savunma hataları ve üstüne gelen goller can sıkıyor. Son olarak Roma'ya tarihi bir geri dönüşe elenen Barça'da yönetim bu konu üzerine harekete geçti. Savunmada Umtiti'nin, oyun sistemine uyum sağlayamaması sonrası, İspanyol yöneticilerin bu sezon 'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında rakibi olan Leipzig'in Fransız stoperi için nabız yokladığı iddia edildi.

    Fransız basını; transfer için Barcelona'nın elini hızlı tutması gerektiğini, aksi taktirde genç stoperin İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'e gidebileceğeni belirtti.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:58
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