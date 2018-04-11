Barcelona'dan Upamecano için 100 milyon Euro
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya elenen Barcelona'da savunma SOS vermeye devam ediyor. Şüphesiz bu durum kulüp yöneticileri ve Valvarde'nin de canını sıkarken, Fransa basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basını; transfer için Barcelona'nın elini hızlı tutması gerektiğini, aksi taktirde genç stoperin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'e gidebileceğeni belirtti.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:58
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Tamer Tuna ayrılıyor mu? Açıkladı!
Toplam 3
Yorum
A P Her ikisi de, hemen ayrılmalı.
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 6
Yorum
new start Oğuzhana değil 60 milyon 6 milyon euroyu verecek kulüp bulamazsınız oğuzhan neki ne kıymeti olsun .
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Fenerbahçe, UEFA'da Galatasaray'ı da kurtaracak!
Toplam 2
Yorum
vtndş kur farkını geç 1 milyar doları aşan borcu nasıl açıklayacaksınız
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