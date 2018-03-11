Suarez'e rakip yok – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'e rakip yok

    Suarez'e rakip yok

    Luis Suárez 'da karşılaştığı tüm rakiplere gol attı

    Luis Suárez, kariyerinde bir görevi daha başarıyla tamamladı. Cumartesi gecesi Malaga ağlarına gönderdiği golle, 2014 yazında Barcelona formasını sırtına geçirdiğinden beri karşı karşıya geldiği tüm ekiplerine gol atma başarısını göstermiş oldu.

    Uruguaylı golcü İspanya Birinci Ligi'nde 25 farklı takıma gol attı. (9) ile Deportivo La Coruña ve Sporting Gijon (8) favori kurbanları.

    Dün geceki golden önce, Endülüs ekibi tam 457 dakika boyunca süper golcüye geçit vermedi. Buna daha önce en çok yaklaşan takım 404 dakikayla Sevilla'ydı.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Suarez'e rakip yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN