Suarez'e rakip yok
Luis Suárez La Liga'da karşılaştığı tüm rakiplere gol attı
Luis Suárez, Barcelona kariyerinde bir görevi daha başarıyla tamamladı. Cumartesi gecesi Malaga ağlarına gönderdiği golle, 2014 yazında Barcelona formasını sırtına geçirdiğinden beri karşı karşıya geldiği tüm La Liga ekiplerine gol atma başarısını göstermiş oldu.
Uruguaylı golcü İspanya Birinci Ligi'nde 25 farklı takıma gol attı. Real Betis (9) ile Deportivo La Coruña ve Sporting Gijon (8) favori kurbanları.
Dün geceki golden önce, Endülüs ekibi tam 457 dakika boyunca süper golcüye geçit vermedi. Buna daha önce en çok yaklaşan takım 404 dakikayla Sevilla'ydı.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:53
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Zirveye bağlandı
Toplam 1
Yorum
Zirveye bağlandı. ts maçında talisca topu elle kesti devam medel son adam ndoye düşürdü devam 2. golden önce faulü yapan caner faulü kullanan bjk ee böyle
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Kocaman kehanet!
Toplam 2
Yorum
haydar Aykut hoca kehanet değil gerçekleri söylüyor her takım her takımı yenebilir.Bunun neresi kehanet. Önemli olan sonuna kadar mücadele etmek.
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 4
Yorum
KENAN Trabzon ingiltere gibi bir futbol fabrikası, neden bir yabancı şirkete satıamıyor ki, Trabzonda fabrika yok, futbolu fabrikaya döüştürürüz.
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