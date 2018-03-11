Suarez'e rakip yok

Luis Suárez, Barcelona kariyerinde bir görevi daha başarıyla tamamladı. Cumartesi gecesi Malaga ağlarına gönderdiği golle, 2014 yazında Barcelona formasını sırtına geçirdiğinden beri karşı karşıya geldiği tüm La Liga ekiplerine gol atma başarısını göstermiş oldu.

Uruguaylı golcü İspanya Birinci Ligi'nde 25 farklı takıma gol attı. Real Betis (9) ile Deportivo La Coruña ve Sporting Gijon (8) favori kurbanları.

Dün geceki golden önce, Endülüs ekibi tam 457 dakika boyunca süper golcüye geçit vermedi. Buna daha önce en çok yaklaşan takım 404 dakikayla Sevilla'ydı.