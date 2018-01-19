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    19 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , 2022'ye kadar uzattı

    Sergi Roberto, 2022'ye kadar uzattı

    İspanya Birinci Futbol Ligi () ekibi , 'nun sözleşmesini yeniledi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Roberto'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    Açıklamada, İspanyol futbolcunun serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.

    Savunma ve orta sahada görev yapabilen Roberto, altyapısından yetiştiği 'da 2010'dan bu yana A takımda forma giyiyor.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:10
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