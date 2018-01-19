Sergi Roberto, 2022'ye kadar uzattı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Sergi Roberto'nun sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Roberto'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, İspanyol futbolcunun serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.
Savunma ve orta sahada görev yapabilen Roberto, altyapısından yetiştiği Barcelona'da 2010'dan bu yana A takımda forma giyiyor.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:10
-
Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 34
Yorum
alemin kralı Playof yok mu playof?
-
Giresunspor Beşiktaş’ı istiyor
Toplam 5
Yorum
Saim Manisa teknik direktorude yenecegiz felan demisti :))
-
Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!
Toplam 6
Yorum
demu34 Artık git utanma da kalmamış sende adayım Ali Koç açıklaması yapıp sonrada vazgeçip seçim çalışması yapman senin nasıl bir kişi olduğunu gös
Sergi Roberto, 2022'ye kadar uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.