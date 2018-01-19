Sergi Roberto, 2022'ye kadar uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Roberto'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, İspanyol futbolcunun serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.

Savunma ve orta sahada görev yapabilen Roberto, altyapısından yetiştiği Barcelona'da 2010'dan bu yana A takımda forma giyiyor.



