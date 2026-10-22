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Anasayfa UEFA Avrupa Ligi Wilfred Ndidi'den gol sevinci açıklaması!

Wilfred Ndidi'den gol sevinci açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlılarda Wilfred Ndidi, gol sevinci hakkında konuştu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 00:34
Wilfred Ndidi'den gol sevinci açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah beyazlılarda Wilfred Ndidi, gol sevinci hakkında konuştu.

Wilfred Ndidi: "Bugün iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı yavaş başladık ama momentumu yakaladık ve golü bulduk. İkinci yarıda da benzeri oldu. Genel olarak iyi bir maçtı."

"Beşiktaş büyük bir camia. Büyük ligden gelen takımlara karşı kendimizi gösteriyoruz. İyi yoldayız, herkes çalışıyor. Herkes mücadele ediyor. Her şey harika gidiyor."

GOL SEVİNCİ HAKKINDA

"Aslında kendimi tebrik ediyordum, bravo diyordum kendime." dedi.

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