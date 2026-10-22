CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Avrupa Ligi İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları!

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 18 maçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 00:49
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.

İtalyan ekibi Juventus, sahasında Fransa'nın Rennes ekibiyle 2-2 berabere kalırken Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının ilk golünü attı.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, evinde 10 kişi tamamladığı karşılaşmada, İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-NEC Nijmegen (Hollanda): 2-4

Ararat-Armenia (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4

Ferencvaros (Macaristan)-Torreense (Portekiz): 4-1

Juventus (İtalya)-Rennes (Fransa): 2-2

Lech Poznan (Polonya)-Sunderland (İngiltere): 1-1

OFI (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Sturm Graz (Avusturya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 1-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-HB Sheva (İsrail): 4-0

Beşiktaş-Crystal Palace (İngiltere): 2-2

Bournemouth (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0

Celtic (İskoçya)-Celta Vigo (İspanya): 1-2

Hoffenheim (Almanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 3-0

Jagiellonia (Polonya)-Anderlecht (Belçika): 0-3

Lillestrom (Norveç)-Real Sociedad (İspanya): 0-6

Celje (Slovenya)-Salzburg (Avusturya): 2-2

Olympiakos (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-0

Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Benfica (Portekiz): 1-4

Viktoria Plzen (Çekya)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-2

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı!
Italiano: Avrupa'da hala kaybetmedik!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Tasfiye edilen fonlarda yeni dönem başladı! Teklif yasalaştı: Yatırımcıya en fazla 1 milyon TL ara ödeme
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin sıralaması...
İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Italiano: Avrupa'da hala kaybetmedik! Italiano: Avrupa'da hala kaybetmedik! 00:44
"Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu gösterdik!" "Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu gösterdik!" 00:37
Wilfred Ndidi'den gol sevinci açıklaması! Wilfred Ndidi'den gol sevinci açıklaması! 00:34
İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! 00:23
Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı! Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı! 23:56
Beşiktaş-Crystal Palace maçının golleri! Beşiktaş-Crystal Palace maçının golleri! 23:24
Daha Eski
EuroLeague'deki Türk derbisi A. Efes'in! EuroLeague'deki Türk derbisi A. Efes'in! 22:30
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin sıralaması... UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin sıralaması... 21:46
Italiano'dan rotasyon sözleri! Italiano'dan rotasyon sözleri! 21:09
Zeki Çelik gol attı Juventus berabere kaldı! Zeki Çelik gol attı Juventus berabere kaldı! 21:08
Muhammed Salah durdurulamıyor! Muhammed Salah durdurulamıyor! 20:29
G.Saray'a 45 milyon euro'luk transfer! G.Saray'a 45 milyon euro'luk transfer! 11:06