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Haberler UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat şoku!

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat şoku!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, mide enfeksiyonu geçirdiği için antrenmanda yer almadı. (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 11:13 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 11:19
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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat şoku!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat şoku yaşanıyor.

NTV'nin haberine göre Faslı yıldız, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer almadı. Durumu yakından takip edilen Amrabat'ın Çekya ekibi karşısında oynamama ihtimali olduğu öğrenildi.

MİDE ÜŞÜTMESİ NE KADAR SÜRER?

Mide üşütmesine maruz kalanların hasta olması, genel olarak mikrobu kaptıktan 1-3 gün içinde ortaya çıktığı belirtiliyor. Şikayetlerin de genellikle 1 veya 2 gün sürdüğü kaydedilirken tedbir alınmaması durumunda ise hastalığın 10 güne kadar devam edebildiği belirtilmiştir.

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