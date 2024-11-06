Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor. Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.