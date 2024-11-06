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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4. hafta maçında sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde İngiliz ekibini devirerek Avrupa'da galibiyet seri başlatmak istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 12:10
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Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, TRT 1'den yayınlanacak.

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puanı takımlar arasında averajla ikinci sırada yer aldı.

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

VISSER DÜDÜK ÇALACAK

Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstlenecek.

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

SON 11 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

MUSLERA AVRUPA'DA 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, perşembe günkü mücadelede forma giyebilecek. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek. Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

JAKOBS VE SALLAI YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi ve ligdeki Beşiktaş derbisinden görev yapamadı. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai ile listeye yazdırılmayan genç futbolcular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de karşılaşmada oynayamayacak.

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

BURUK REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak. İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında "Kupa 2"de 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor. Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

Öte yandan Okan Buruk, Tottenham ile oynanacak maçı ilk 11'ini de büyük ölçüde belirledi.

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı muhtemel 11'i...

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

MUSLERA

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

KAAN

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

DAVINSON

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

TORREIRA

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

SARA

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

BARIŞ ALPER

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

YUNUS

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

MERTENS

Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i

ICARDI

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