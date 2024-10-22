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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Günay Güvenç'ten Osimhen itirafı! "Bana Atatürk'ü ve İstiklal Marşı'nı sordu"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Elfsborg maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 12:33 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 12:45
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Günay Güvenç'ten Osimhen itirafı! "Bana Atatürk'ü ve İstiklal Marşı'nı sordu"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. hafta maçında Elfsborg'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ile deneyimli kaleci Günay Güvenç, çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı dünya yıldızı golcü Victor Osimhen ile ilgili de konuşan Günay, Nijeryalı futbolcunun Antalyaspor maçında attığı golden sonra neden kendisine sarıldığıyla ilgili sorulan soruya "Yedek kulübesinde yan yana oturuyorduk. Osimhen ile çok konuşuyoruz, sorular soruyor. Bana Atatürk'ü sordu. İstiklal Marşı'nı bana sordu. Avrupa'da böyle bir şey yok. Taraftarların tezahüratlarını sordu. Çok açık biri. Buraya sadece zaman geçirmek için değil benimsemiş bir şekilde geldi. Bunu takıma hissettiriyor. Maça girdi, güzel gol attı. Bize doğru koşarken ben hocama sarılacak sandım Hocaya bir çak yaptı, bana geldi sarıldı. Spontane gelişen bir şey oldu. Yedek kulübesinde benden güzel enerji aldı. Önceden konuşulan bir şey yoktu. Gerçekten güzel bir resim oldu." yanıtını verdi.

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