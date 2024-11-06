Tottenham'da Ange Postecoglou'dan Barış Alper Yılmaz sorusuna flaş cevap!

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk edeceği mücadele öncesi rakip takım teknik direktörü Ange Postecoglou dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Postecoglou özellikle Barış Alper Yılmaz ile ilgili o soruya verdiği cevap dikkat çekti.

İŞTE O SÖZLER:

Galatasaray, iyi bir takım. İyi oyunculara sahip. Her hafta başka takımlarla karşılaşıyoruz. Farklı oyunculara karşı mücadele ediyoruz. Yarınki maç bizim için de iyi bir test olacak.

Galatasaray, duran toplarda başarılı. Defansta da iyi performans sergilememiz gerekiyor. Galatasaray, atak konusunda da iyi, bu konu önemli. Davinson'u yeniden görmek güzel. Çok kısa birlikteydik. Onunla yeniden karşılaşmak bizim için keyif olacak.

Richarlison'ın durumu sıkıntılı, Romero'nun çok ciddi değil, hafta sonuna kadar dönmesini bekliyoruz. Micky van de Ven'i evde bıraktık. Onun dışında herkes hazır.

Eksiklerimiz var. Bundan dolayı da farklı bir ekiple çıkacağız. Haftada 3 maç oynuyoruz, herkes şans buluyor. Yarınki maçta da rotasyon yapmamız gerekecek. Ona göre planımızı yaptık.

Galatasaray atak konusunda çok iyi, öne çıkan şey bu. Fiziksel olarak iyi durumdalar. Sahalarında oynayacakları için iyi bir enerji olacaktır. Biz de formdayız. Bu yüzden iyi bir maç olacağını düşünüyorum.

-Özelikle EURO2024 sırasında Barış Alper Yılmaz'ın adı Tottenham ile anılmıştı. Bir ilginiz oldu mu?

Ange Postecoglou: "Hayır."