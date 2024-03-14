Haberler UEFA Avrupa Ligi Atalanta 2-1 Sporting (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi

Atalanta 2-1 Sporting (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi

Atalanta ile Sporting, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Atalanta çeyrek finale yükselmeyi başardı. İtalyan ekibine turu getiren golleri 46. dakikada Ademola Lookman ve 59. dakikada Gianluca Scamacca attı. Sporting'in tek golü 33. dakikada Pedro Goncalves'ten geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 01:00
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Atalanta 2-1 Sporting (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atalanta sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan İtalyan ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.

Atalanta'ya turu getiren golleri 46. dakikada Ademola Lookman ve 59. dakikada Gianluca Scamacca attı. Sporting'in tek golü 33. dakikada Pedro Goncalves'ten geldi.

Atalanta bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İtalyan ekibinin rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.

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