Aubameyang Avrupa Ligi tarihine geçti! Radamel Falcao...

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu oynanan maçlarla tamamlandı. Kupa 2'de Marsilya, 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri Pierre Emerick-Aubameyang, Ismaila Sarr ve Geoffrey Kondogbia kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golü ise Heorhiy Sudakov'dan geldi.

AUBAMEYANG TARİHE GEÇTİ

Marsilya'nın maçtaki ilk golünü atan Pierre Emerick-Aubameyang Avrupa Ligi tarihine geçti. Tecrübeli oyuncu, Shakhtar Donetsk karşısında kaydettiği golle Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu oldu. 31 gole ulaşarak zirveye yerleşen ve Radamel Falcao'yu geriden bırakan Aubameyang'ın bu sezon kendi rekorunu geliştirme şansı bulunuyor.

Bu sezon Marsilya formasıyla Aubameyang 33 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda 16 gol kaydeden deneyimli santrfor, 8 asist kaydetti. Aubameyang, sezon başında Chelsea'den Marsilya'ya imza atmıştı.