Haberler UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Shakhtar Donetsk - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 09:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Shakhtar Donetsk - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Shakhtar Donetsk - Marsilya maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Marsilya maçı 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray için galibiyet şifresini verdi! Sparta Prag maçında Mauro Icardi detayı: “Coşkulu ama kontrollü olmalı”
SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde alarm! Kargo gemisi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı
Yeni kontrat hamlesi! Yönetime iletti
Samet Aybaba transfer için harekete geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milan - Rennes maçı ne zaman?
Braga - Karabağ maçı ne zaman?
HAVA DURUMU 15 ŞUBAT
İstanbul baraj doluluk oranı 15 Şubat rakamları
Bugün kimin maçı var 15 Şubat?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan flaş karar! Rize maçı 11'inde değişikliğe gidiyor Kartal'dan flaş karar! Rize maçı 11'inde değişikliğe gidiyor 09:43
Samet Aybaba transfer için harekete geçti! Samet Aybaba transfer için harekete geçti! 09:40
Fatih Terim: Büyük kulüp... Fatih Terim: Büyük kulüp... 09:40
"Sparta Türkiye'de korkmalı mı?" "Sparta Türkiye'de korkmalı mı?" 09:15
Yeni kontrat hamlesi! Yönetime iletti Yeni kontrat hamlesi! Yönetime iletti 08:22
Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim 07:48
Daha Eski
Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler" Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler" 07:18
Komisyon pazartesi toplanacak Komisyon pazartesi toplanacak 01:16
Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum 01:10
Sarı Melekler set vermedi Sarı Melekler set vermedi 01:08
Fenerbahçe kupada turladı Fenerbahçe kupada turladı 01:06
Lazio Bayern Münih'i Immobile ile devirdi! Lazio Bayern Münih'i Immobile ile devirdi! 00:59